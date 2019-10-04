Суд снова продлил арест экс-главе Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Серпуховской городской суд еще на три месяца продлил арест бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве замглавы Общественной палаты района. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"Продлили арест до 7 января 2020 года", - сказал Сарбашев.

По его словам, следствие не представило никаких новых доказательств виновности Кулакова, при этом защита на заседании огласила множество материалов. Адвокат отметил, что продление ареста будет обязательно обжаловано.

Ранее Сарбашев сообщал ТАСС, что следствие проведет медико-криминалистическую экспертизу по характеру механизма образования травм, чтобы установить, при каких обстоятельствах и при каких условиях они могли образоваться

Кулакова задержали 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи, его алиби подтвердила консьержка.

Андрей Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.