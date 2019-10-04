В Адыгее иномарка сбила двух подростков на пешеходном переходе

МАЙКОП, 4 октября. /ТАСС/. Иномарка сбила в пятницу вечером двух подростков на пешеходном переходе в Адыгее, дети доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Предварительно установлено, что 25-летняя женщина за рулем иномарки сбила двух подростков в возрасте 14 и 15 лет. В этот момент они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 мск. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия, добавили в МВД по республике.