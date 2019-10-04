В домах более 70 тыс. жителей Чечни восстановили электроснабжение после аварии

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты "Чеченэнерго" восстановили электроснабжение домов более 70 тыс. жителей Чечни после аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ информировал, что в пятницу более 70 тыс. человек остались в Чечне без света из-за отключений на двух подстанциях.

"Специалисты энергокомпании оперативно провели необходимый комплекс восстановительных работ и к 21:15 мск вернули свет в дома жителей. Сейчас энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.