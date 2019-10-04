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СМИ: не менее 13 человек пострадали в ДТП в штате Огайо

Пятеро из них получили серьезные травмы

ТАСС, 5 октября. Автобус, перевозящий людей с особенностями развития, перевернулся в пятницу в штате Огайо, в результате чего были госпитализированы 13 человек. Об этом в субботу сообщил телеканал WHIO-TV со ссылкой на руководителя пожарной охраны.

По данным телеканала, ДТП произошло в населенном пункте недалеко от города Толедо.

По словам главы пожарной охраны, пострадали 11 пассажиров автобуса и еще два человека, находившиеся в других автомобилях - участниках аварии. Пятеро из госпитализированных получили серьезные травмы.

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