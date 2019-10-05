Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

ТАСС, 5 октября. Вулканологи зафиксировали в субботу выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч на высоту до 4 км над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"5 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 4 тыс. метров", - говорится в сообщении.

Из-за ветра пепловый шлейф распространяется в восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. На его пути населенные пункты отсутствуют. Пеплопада нигде не зарегистрировано.

Вулкану присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 метра. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.