Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Один человек погиб, 80 были эвакуированы. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 07:25 на улице Еременко, 85/3, на девятом этаже произошел пожар. Эвакуировано 80 человек. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 07:37 пожар был локализован на площади 15 кв. м, а в 08:03 - ликвидирован. К тушению огня привлекались 33 человека и 11 средств техники.