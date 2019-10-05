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В квартире в Домодедове убили 17-летнюю студентку

На теле обнаружены множественные колото-резаные ранения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следователи ищут убийцу 17-летней студентки, найденной с ножевыми ранениями в квартире в Домодедове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"5 октября в Домодедове в квартире обнаружено тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями", - сказала представитель ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и задержания причастного к убийству.

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