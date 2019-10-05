Инспектор УФСИН по Северной Осетии подозревается в халатности, повлекшей смерть человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии в отношении инспектора УФСИН по региону, которая не проинформировала следователей о нарушении режима домашнего ареста обвиняемым в тяжком преступлении. Это привело к совершению им нового преступления - убийства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой республиканского следственного управления СК.

"В отношении старшего инспектора Иристонского межмуниципального филиала УФСИН РФ по региону 37-летней майора внутренней службы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность повлекшая по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 сентября 2019 года 31-летний житель Владикавказа, заключенный под домашний арест за совершенное им особо тяжкое преступление, нарушил ограничения, связанные с этой мерой пресечения.

"Однако подозреваемая своевременно не проинформировала следственный орган, в чьем производстве находилось уголовное дело в отношении обвиняемого. В связи с чем следователь не принял меры к изменению меры пресечения на более строгую в виде заключения под стражу. В результате 18 сентября 2019 года обвиняемый вновь нарушил меру пресечения, приехал на работу к бывшей супруге и убил ее", - рассказали в ведомстве.