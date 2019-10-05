Sky: на западе Англии перевернулся двухэтажный автобус

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Двухэтажный автобус перевернулся в субботу утром на шоссе А385 в английском графстве Девон. Как сообщает телеканал Sky News, в ДТП пострадали больше 10 человек, состояние одного оценивается как тяжелое.
More than a dozen injured after double-decker bus overturns in Devon https://t.co/aioORSaCVv— The Telegraph (@Telegraph) October 5, 2019
"На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные", - говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла.
Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто. Причины ДТП выясняются.