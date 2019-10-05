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Sky: на западе Англии перевернулся двухэтажный автобус

По данным телеканала, в ДТП пострадали более 10 человек

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Двухэтажный автобус перевернулся в субботу утром на шоссе А385 в английском графстве Девон. Как сообщает телеканал Sky News, в ДТП пострадали больше 10 человек, состояние одного оценивается как тяжелое.

"На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные", - говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла.

Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто. Причины ДТП выясняются.

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