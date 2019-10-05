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Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Причиной аварии стал выезд автомобиля "Нива" на встречную полосу

САМАРА, 5 октября. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков произошла в Самарской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщили в субботу ТАСС в региональном ГУ МВД России.

"В результате столкновения автомобиля "Нивы" и грузовых автомобилей погибли три человека", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла на 93-м км трассы Самара - Ульяновск около 20:00 мск. По предварительным данным, легковой автомобиль "Нива" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара "Ниву" отбросило на другой грузовой автомобиль, двигавшийся с ней в попутном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые обеспечивают проезд транспорта. Выясняются причины произошедшего.

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РоссияСамарская область
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