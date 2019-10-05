Три человека получили тяжелые травмы в ДТП с маршруткой и легковым авто в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Маршрутное такси и автомобиль ВАЗ столкнулись вечером в субботу в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили тяжелые травмы. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России.

"По предварительной информации, 5 октября около 20:25 мск в Невском районе, на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай, водитель (мужчина 1993 г. р.), управляя автомобилем ВАЗ, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным такси №153 (водитель - мужчина 1987 г. р.). В результате ДТП водитель и два пассажира (мужчины, на вид - 30 лет) автомобиля ВАЗ получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в маршрутке никто не пострадал. В связи с ДТП проводится проверка.