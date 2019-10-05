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В МЧС сообщили, что в здании МИД РФ произошло короткое замыкание без возгорания

Информация о пострадавших не поступала
Здание МИД РФ Ольга Шнайдер/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Ольга Шнайдер/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Короткое замыкание без последующего возгорания произошло в здании МИД РФ в центре Москвы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения", - сказали в главке.

По данным МЧС, сообщение о задымлении в высотке МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве поступило в 22:19 мск. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к проверке помещений. Возгорание обнаружено не было.

В новость внесены изменения (23:43 мск) - добавлены подробности.

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Россия
МЧС проверяет информацию о задымлении в здании МИД
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