В Уфе в автобусе произошел хлопок газовоздушной смеси

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в автобусе в Уфе. Три человека пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от диспетчера территориального гарнизона [поступила информация] о выезде по сообщению… о том, что загорелся автобус, 51-й маршрут <…> По прибытию внешних признаков горения не обнаружено. Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без последующего горения. Погибших нет, пострадавших три человека", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что пассажиры получили травмы при резкой остановке автобуса. Всего в салоне находились 35 человек, в том числе десять детей.