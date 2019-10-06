В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за срабатывания пожарной защиты

ТАСС, 6 октября. Система пожарной защиты сработала в воскресенье в торговом центре "Небо" в Нижнем Новгороде, из здания были эвакуированы 1,4 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сработала [противопожарная] система "Стрелец-Мониторинг" в ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде. Эвакуировано 1400 человек. Подразделения на месте, обстоятельства устанавливаются", - отметили в пресс-службе главка.

На месте работают 40 человек личного состава от ГУ МЧС и 12 единиц техники.