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В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за срабатывания пожарной защиты

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего

ТАСС, 6 октября. Система пожарной защиты сработала в воскресенье в торговом центре "Небо" в Нижнем Новгороде, из здания были эвакуированы 1,4 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сработала [противопожарная] система "Стрелец-Мониторинг" в ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде. Эвакуировано 1400 человек. Подразделения на месте, обстоятельства устанавливаются", - отметили в пресс-службе главка.

На месте работают 40 человек личного состава от ГУ МЧС и 12 единиц техники.

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