Во Владивостоке задержали подозреваемого в серии поджогов эвакуаторов

ТАСС, 7 октября. Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в нескольких поджогах эвакуаторов. Возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте МВД Приморского края.

Об одном из эпизодов в полицию сообщила местная жительница, которая стала свидетелем преступления.

"На территории автобазы на улице Слуцкого неизвестный осуществил поджог двух автомобилей, облив их горючей жидкостью. После сообщения жительницы туда прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее судимого жителя Владивостока. Мужчина пояснил, что пошел на преступление из личной неприязни. Причина была в его увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Также мужчина сознался еще в одном поджоге. Общий ущерб, причиненный злоумышленником, составил около 9 млн рублей", - говорится в сообщении,

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Максимальное наказание - лишение свободы на пять лет. Подозреваемого заключили под стражу.