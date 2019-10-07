В Приангарье возбудили дело о вымогательстве денег у пострадавшей от паводка женщины

ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении мужчины, вымогавшего у пострадавшей от паводка жительницы Тулуна деньги, которые она получила в качестве компенсации за утраченное имущество. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, угрожая применить насилие, требовал от пострадавшей передачи ему крупной суммы денежных средств, полученных ею в качестве компенсации за утраченное в результате паводка имущество", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что мужчина требовал отдать ему деньги, которые женщина получила на приобретение жилья. Сумму не уточнили. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство"). Подозреваемый по решению суда заключен под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет с выплатой крупного штрафа.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. Сильнее всего пострадал город Тулун.