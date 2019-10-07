СМИ: несколько мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Лампедузы

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два мигранта погибли в кораблекрушении, произошедшем минувшей ночью у берегов итальянского острова Лампедуза. Как сообщает в понедельник новостной портал канала Rai News 24, сотрудники службы береговой охраны извлекли из воды тела двух женщин.

При этом 22 человека, включая женщин и несовершеннолетних, спасены. Все они доставлены на Лампедузу. По данным канала, у берегов острова продолжается поисковая операция. В море обнаружены еще два тела, но пока их не удалось извлечь из воды. По свидетельству выживших, на затонувшей лодке находились около 50 мигрантов.

Погодные условия в Сицилийском проливе ухудшаются, указывает Rai News 24. Ровно шесть лет назад у берегов Лампедузы произошло самое крупное кораблекрушение с участием мигрантов, тогда погибли более 300 человек.