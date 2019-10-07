В Новороссийске гендиректор ФК "Черноморец" сбил ребенка

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный директор новороссийского футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут 4 октября сбил на пешеходном переходе ребенка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах региона.

"4 октября на улице Героев Десантников в Новороссийске водитель автомобиля Range Rover допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на пешеходном переходе. Водитель - Бут. Он спецсубъект - депутат", - сказал источник.

По данным официального сайта администрации и думы муниципального образования Новороссийск, Виталий Бут является одним из депутатов шестого созыва городской думы. Также, согласно официальной информации футбольного клуба "Черноморец", Бут занимает должность генерального директора клуба. Официальным комментарием полиции по данному поводу ТАСС пока не располагает.

Общественное внимание привлекла публикация видеозаписи с места ДТП, размещенная телеканалом РЕН ТВ.

Виталий Бут с 2007 года работает в структурах "Газпрома". В течение двух лет был заместителем генерального директора ОАО "Юггазсервис", в 2010 году назначен начальником Новороссийского участка ОАО "Краснодаркрайгаз". В компании сообщили ТАСС в понедельник, что Бут больше не возглавляет участок.