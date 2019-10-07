Пожар произошел в здании ОКБ "Сухой" в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в Москве в здании опытно-конструкторского бюро "Сухой", который является одним из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар возник на улице Поликарпова, дом 23а, корпус 53, на площади 5 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет. Людей в целях безопасности вывели из здания до прибытия пожарных подразделений", - сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.