В Башкирии неизвестные избили пациентов травмпункта

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Группа неизвестных избила пациентов травмпункта в башкирском Стерлитамаке, по информации местных СМИ, этому предшествовал конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, который начался в одном из ночных клубов города. По данному факту МВД по Башкирии проводит служебную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Можем прокомментировать, что в настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту", - сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, группа неизвестных избила двоих мужчин в травмпункте Стерлитамака, среди нападавших, предположительно, были сотрудники правоохранительных органов. Потасовке в травмпункте якобы предшествовал конфликт в ночном клубе. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, нападавшие избивали своих жертв в присутствии врачей и сломали дверь одного из кабинетов, пишут местные СМИ.