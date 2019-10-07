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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Забайкалье

В числе пострадавших трое детей

ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. Автомобиль "Жигули" перевернулся в понедельник в Чернышевском районе Забайкальского края. Один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"При въезде в село Устан водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате женщина 1996 года рождения погибла на месте. Пострадали водитель и пятеро пассажиров, в том числе трое детей двух, четырех и семи лет", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минздраве уточнили, что пострадавшие находятся в Чернышевской центральной районной больнице в состоянии средней и легкой тяжести. Решается вопрос о транспортировке взрослых в травмоцентр в городе Шилка.

На место происшествия выезжал экипаж ДПС. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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