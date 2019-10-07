В Петербурге помощник разыскиваемой гражданки Финляндии условно осужден за вывод денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудник компании финской предпринимательницы Елены фон Мессинг, заочно арестованной и объявленной в международный розыск, Александр Булатов осужден в Санкт-Петербурге на пять лет лишения свободы условно за незаконный вывод за рубеж более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Булатова осудили по статье 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". По версии следствия, Булатов должен был зарегистрировать в России фирму, которая должна была импортировать из-за рубежа диски, якобы содержащие дорогостоящее программное обеспечение. Таким образом, он в период с мая 2014 года до конца 2015 года от имени компании "Простор" перевел за границу более 1,1 млрд рублей. Булатов частично признал вину на суде и рассказал, что через своего знакомого устроился в фирму фон Мессинг.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что Булатов является помощником финской предпринимательницы Елены фон Мессинг, которая также обвиняется в выводе средств за границу. В конце прошлого года Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал фон Мессинг, она была объявлена в международный розыск. Ранее суд Болгарии приговорил ее к 10 годам лишения свободы по делу о незаконной банковской деятельности, но фигурантку выпустили из-под стражи в связи с ухудшением здоровья.