В Подмосковье задержали подозреваемого в краже машины, в которой находился ребенок

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали ранее судимого жителя Подмосковья, подозреваемого в краже автомобиля, в котором находился малолетний ребенок. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции МО МВД России "Павловский Посад" в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в совершении кражи автомобиля иностранного производства, в котором находилась трехлетняя девочка", - сказала она.

По словам Петровой, вечером 5 октября в Павловском Посаде от одного из домов по Игнатьевскому проезду злоумышленник похитил машину, на заднем сидении которой находился малолетний ребенок. Позже девочку из похищенной машины обнаружила женщина на проселочной дороге. Ребенок был передан сотрудникам полиции, а те отдали ее матери.

"Установлено, что правонарушитель, похитив автомобиль, увидел в нем трехлетнюю девочку, после чего высадил ребенка на автобусной остановке в частном секторе деревни Мехлесхоз. Выехав в поле за деревней Быково, предположительно, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник сжег похищенный автомобиль", - добавила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". "По факту оставления малолетнего ребенка в опасности собранный материал направлен по подследственности", - уточнила Петрова.