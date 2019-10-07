В Ростове-на-Дону мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть убийство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 октября. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве молодой девушки в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону погиб один человек, тогда из здания эвакуировали 80 человек.

Как уточнили в СК, 4 октября подозреваемый, находясь в одной из квартир, расположенных по улице Еременко в городе Ростове-на-Дону, нанес своей 21-летней знакомой множественные удары кухонным топориком и ножом, а затем, чтобы скрыть совершенное преступление, поджег квартиру. Мужчину задержали, добавили в ведомстве.