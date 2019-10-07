Суд арестовал летевшего в Благовещенск мужчину за пьяный дебош на борту самолета

ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. Городской суд Благовещенска на десять суток арестовал пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск, который в понедельник устроил пьяный дебош на борту самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

"Во время полета мужчина нецензурно выражался в адрес экипажа и пассажиров, не реагировал на просьбы успокоится. После прибытия в Благовещенск в отношении него был составлен административный протокол. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, Благовещенский городской суд признал дебошира виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и заключил его под стражу на десять суток.