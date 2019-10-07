СМИ: при взрыве рядом с военным автобусом в Афганистане погибли десять человек

ТАСС, 7 октября. Как минимум 10 человек погибли, 27 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на заявление представителя местных властей.

Ранее телеканал сообщал о четырех пострадавших в результате взрыва в Джелалабаде, расположенном на востоке страны.

Как отмечает 1TV, взрыв произошел рядом с автобусом, в котором находились военнослужащие афганской армии. По предварительным данным, бомба была размещена на мотоцикле, который был подорван, когда мимо него проезжал автобус с военными.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в Афганистане, пока не взяла на себя ответственность за подрыв автобуса с военными.

В новость внесены изменения (16:41 мск - уточняется информация о погибших и пострадавших)