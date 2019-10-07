В КЧР подросток случайно выстрелил в друга из пневматического пистолета

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Житель города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) случайно выстрелил в друга из пневматического пистолета, 15-летний подросток с травмой глаза находится в больнице. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по КЧР.

"В республиканскую больницу госпитализирован 15-летний житель Черкесска с проникающим ранением склеры правового глаза. Прибывшие сотрудники полиции не смогли опросить подростка, так как он находился после операции под воздействием медикаментов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в мальчика случайно выстрелил его ровесник, владельцем оружия является третье лицо - также подросток. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, оружие изъято. Полиция обратилась к жителям региона с просьбой не оставлять пистолеты без присмотра и внимательно изучать инструкцию по эксплуатации пневматического оружия.