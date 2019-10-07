Четыре человека пострадали при нападении волков в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после нападения волков в Нефтекумском городском округе Ставропольского края, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения.

"Травмы у всех разные - укусы голени, рук и плеч. Состояние пациентов в настоящий момент удовлетворительное, всем им оказывается медицинская помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

По данным управления ветеринарии Ставропольского края, пока точно неизвестно, совершил нападение один волк или несколько. ЧП происходили в разных местах села Каясула. "Пострадали трое мужчин и одна женщина. Все случаи были разными, в разных местах. По нашим данным, нападения произошли в течение двух дней, среди пострадавших, в частности, были домохозяйка, рыбак", - рассказал ТАСС начальник управления Александр Трегубов.

Специалисты краевого Минприроды совместно с охотопользователями провели на территории облаву для снижения популяции волка в этой местности, в результате удалось застрелить одного хищника, еще двух ранить. Причин нападения может быть несколько, в том числе и заболевание бешенством. "Материалы направлены на исследование в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию. Если результаты подтвердят предположение, то, возможно, признаки агрессии связаны с заболеванием бешенством", - уточнил Трегубов.

В местности, где произошли нападения, раскладывают препарат для вакцинации диких животных. Также проводится вакцинация сельскохозяйственных животных. "Пострадавшие от укусов люди проходят курс прививок, медики назначают необходимое лечение", - отметил начальник управления ветеринарии.