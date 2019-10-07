В Минске задержан россиянин по обвинению в распространении наркотиков в Белоруссии и РФ

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии во взаимодействии с российской полицией задержали в Минске гражданина Российской Федерации, у него изъято около 8 кг наркотиков. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Белоруссии.

"Белорусские и российские оперативники по противодействию наркоторговле пресекли крупный канал поставки наркотических веществ в нашу страну из России. Также выявлена сеть их распространения на территории Беларуси и российского Смоленска. В сумме изъято 8 кг наркотиков, предназначавшихся для реализации на территории двух государств", - проинформировали в милицейском ведомстве.

По его данным, непосредственно в момент задержания у мужчины обнаружили и изъяли около 250 г уже расфасованных наркотиков, которые предназначались для реализации в Минском районе. "Вторую часть наркотиков в количестве почти 8 кг обнаружили и изъяли на территории Смоленска сотрудники правоохранительных органов Белоруссии и России", - сообщили в МВД.

Ранее 36-летний россиянин был неоднократно судим за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров) Уголовного кодекса Белоруссии. Гражданину РФ грозит до 15 лет лишения свободы.