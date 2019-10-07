Гендиректор компании "Колеса РЖД" обвиняется в коммерческом подкупе на 7 млн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ обвинил гендиректора ООО "Колеса РЖД" Виталия Калина в коммерческом подкупе. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сумма превысила 7 млн рублей.

"В рамках расследования уголовных дел установлена причастность и предъявлено обвинение генеральному директору ООО "Колеса РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), который с декабря 2015 года по сентябрь 2018 года, действуя в своих личных интересах касаемо получения вагонов коммерческой организации в свое ремонтное депо в большем количестве, чем было запланировано, перечислил ее представителю денежное вознаграждение в сумме свыше 7 млн рублей, из расчета не более 3 тыс. рублей за каждый направленный железнодорожный вагон", - сказала Марковская.

По ее словам, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Марковская добавила, что уголовное дело расследуется по двум статьям: 204 и 204.1 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе). Следствие продолжает собирать доказательственную базу, а также выявляет дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее в пресс-службе Мещанского суда Москвы ТАСС уточнили, что следствие 5 октября просило заключить под стражу гендиректора ООО "Колеса РЖД", занимающего руководящую должность около 20 лет. Суд отказал в аресте.

Комментариями компании ТАСС пока не располагает.

Компания "Колеса РЖД" занимается предоставлением услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава, производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также деятельностью агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, арендой и лизингом железнодорожного транспорта и оборудования и другой деятельностью.