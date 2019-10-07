Участников конфликта со стрельбой на кубанском заводе отпустили под подписку о невыезде

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Суд на Кубани избрал на время следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде для фигурантов уголовных дел о конфликте 4 октября на заводе "Кубанские деликатесы" в Славянском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции возбудили уголовные дела по п. 3 части 2 статьи 112 УК РФ ("Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенное с применением оружия") и по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия"). После конфликта со стрельбой на заводе "Кубанские деликатесы" были задержаны семь человек.

Утром 4 октября неизвестные проникли на территорию завода "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани, произошел конфликт со стрельбой, в результате пострадали три человека, их госпитализировали. Причиной случившегося стал спор хозяйствующих субъектов.