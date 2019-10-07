Источник: против работников трудинспекции в Челябинской области возбудили дело о взятках

ЧЕЛЯБИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Должностные лица Государственной инспекции труда по Челябинской области подозреваются в получении взяток на сумму более 1 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, должностные лица Государственной инспекции труда по Челябинской области брали взятки с 2013 года до начала 2019 года за то, что принуждали предпринимателей и юридических лиц заключать со взяткодателем договоры на обучение сотрудников, на проверку знаний сотрудников и в целом за общее покровительство. В отношении них возбуждено уголовное дело", - сказал источник.

По его словам, действия должностных лиц квалифицированы следствием по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ.