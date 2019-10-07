CNN: пассажирский самолет экстренно сел в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Самолет американской авиакомпании United Airlines, на борту которого находились 210 человек, прервал в понедельник рейс и совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора (штат Мэн) из-за проблем с герметичностью салона. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По ее данным, самолет выполнял рейс из Сан-Франциско (штат Калифорния) в Амстердам (Нидерланды). Во время полета показатель давления в салоне изменился, что привело к автоматическому выбросу кислородных масок. Однако, авиакомпания не уточняет, рекомендовал ли экипаж пассажирам воспользоваться этими масками.

На борту самолета находились 13 членов экипажа и 197 пассажиров. Приземление в аэропорту Бангора прошло благополучно. Данные о пострадавших не поступали.

United Airlines сообщила, что разместила пассажиров рейса в Бангоре на ночь. Во вторник их доставят в аэропорт Либерти в штате Нью-Джерси и отправят рейсом в Амстердам.