СМИ: в Канаде задержали 38 экоактивистов

ОТТАВА, 8 октября. /ТАСС/. Не менее 38 человек были задержаны полицией в ходе протестных акций, которые провели представители различных экологических организаций в разных городах Канады. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

В Торонто (провинция Онтарио) были задержаны 20 человек, а в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) - 18 участников протеста. О задержаниях в других городах информация не поступала. Полиция дала протестующим несколько часов для выражения своего мнения, после чего потребовала завершить акции. Тех, кто отказался исполнить требования сотрудников правоохранительных органов, задержали. В целом по стране в протестах приняли участие более 100 человек.

В понедельник экоактивисты своими целями выбрали несколько крупных автомобильных мостов в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), Галифаксе, Торонто, Эдмонтоне (провинция Альберта) и еще нескольких городах Канады. Из-за их действий движение по мостам было перекрыто в утренние часы пик, что привело к крупным заторам в этих городах.

Организаторы выступлений требовали от местных и федеральных властей в ближайшие годы подготовить программы, которые бы свели к нулю выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть электростанции, работающие на угле. Акции в Канаде являются частью международной протестной кампании. Аналогичные акции прошли в Амстердаме, Берлине, Лондоне, Париже и Сиднее. Их цель - привлечь внимание к проблеме глобального потепления.