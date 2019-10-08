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Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП в Омске

Пострадавших доставили в больницу, выясняются причины аварии

ТАСС, 8 октября. В Омске один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автомобиля  Lada Granta с бетонным забором, сообщается во вторник на сайте МВД области.

"Сегодня около 04:16 (01:16 мск) часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, врезался в бетонный забор. Водитель погиб на месте происшествия, его пассажиры (мужчины 1985, 1992, 1999, 1993, 1994 и 1992 годов рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. 

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