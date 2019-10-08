У жителя Москвы украли сумку с 7 млн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник под предлогом продажи автомобиля назначил встречу жителю Москвы и украл у него сумку с 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило заявление от неработающего о том, что на первом этаже двухэтажного офисного здания по адресу: улица Шаболовка, дом 34, строение 7, под предлогом продажи автомобиля он встретился с неизвестным, который открыто похитил у него сумку, где находились денежные средства в сумме 7 млн рублей, а затем скрылся", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный особо крупном размере").