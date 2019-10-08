Источник: причиной стрельбы на рынке в Новосибирске стал конфликт с охранниками

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что на крупнейшем в Новосибирске Хилокском рынке произошла стрельба. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, пострадал один человек. Позже региональный Минздрав сообщил о пятерых раненных резиновыми пулями.

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Причиной стрельбы на пустыре плодово-овощного рынка в Новосибирске стал конфликт сотрудников охранной компании с местными торговцами, сообщил ТАСС источник в органах власти города.

"Конфликт возник из-за того, что пришли сотрудники охранной компании, которые хотели работать на рынке. Но там уже есть своя охрана, поэтому торговцы отказались от их услуг. Из-за этого возник спор, переросший в конфликт, несколько десятков человек повздорили. Это происходило не на самом рынке, а на пустыре неподалеку", - сообщил источник. По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта также сгорело несколько автомобилей.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.