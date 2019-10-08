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Россиянина судят в Белоруссии за незаконный ввоз 15 кг гашиша

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Суд Гродненского района приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Российской Федерации в незаконном ввозе в Белоруссию и на территорию Евразийского экономического союза 15 кг гашиша. Об этом сообщили во вторник в Гродненском областном суде.

"В суде Гродненского района состоится рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина РФ, обвиняемого в незаконных с целью сбыта изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке либо незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в крупном размере", - проинформировали в суде.

Гражданина РФ также обвиняют в покушении на преступление и в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Белоруссии наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, проинформировали в суде. В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Гражданин РФ был задержан белорусскими пограничниками в ночь с 27 на 28 мая в пункте пропуска "Брузги" на въезде из Польши в Белоруссию. В автомобиле россиянина были обнаружены свертки с гашишем массой около 15 кг.

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