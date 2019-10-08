В Бурятии задержаны шесть подозреваемых в сбыте наркотиков

УЛАН-УДЭ, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Бурятии задержали шестерых членов преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков, возбуждено 10 уголовных дел. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского МВД.

"Пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков в особо крупном размере. Задержаны шесть человек, возбуждено 10 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), которые объединены в одно производство", - сообщили в ведомстве.

Пятеро подозреваемых - ранее не судимые жители Улан-Удэ. Это 21-летний молодой человек и четыре девушки (22, 21 и 17 лет). Шестой задержанный - 23-летний житель Забайкальской края. В ходе следствия установлено, молодые люди начали свою преступную деятельность в августе-сентябре 2019 года.

"Под руководством незнакомого им человека двое из задержанных организовали незаконное приобретение синтетических наркотиков. Далее запрещенное вещество раскладывали по тайникам, - пояснили в пресс-службе. - В настоящее время все задержанные признали вину и сотрудничают со следствием. Только на территории Железнодорожного района полицейскими обнаружено около 50 тайников с запрещенными веществами".

В результате оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания фигурантов и выявленным тайникам изъят синтетический наркотик общей массой более 500 граммов и гашиш массой около 500 граммов. Как пояснила журналистам замначальника отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия Управления МВД России по Улан-Удэ Нина Намсараева, это около 7 тыс. разовых доз.

Сейчас в отношении мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, девушкам избрана мера пресечения в виде подписки невыезде.