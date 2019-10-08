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В ГИБДД назвали виновника ДТП с автобусом в Самаре

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел по вине водителя, который, проявив беспечность, допустил наезд на бордюрный камень на свободном участке улицы

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Авария с автобусом в Самаре, в котором пострадали 15 человек, произошла по вине водителя, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов на заседании регионального правительства.

"Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не подрезал, он проявил беспечность и допустил на свободном участке улицы наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору", - сказал Юрий Некрасов.

Авария произошла 6 октября. Автобус, в котором находились 30 человек, врезался в опору уличного освещения. По данным перевозчика, автобус якобы врезался в столб, уходя от столкновения с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 15 человек, 6 госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка прокуратурой и полицией.

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