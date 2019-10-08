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В Рязанской области полиция возбудила уголовное дело после избиения собаки

Владельцу животного грозит до трех лет лишения свободы

РЯЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении владельца собаки, жестоко избившего животное в селе Гавриловское Рязанской области. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили ТАСС в прокуратуре Рязанской области.

"Отделом дознания МОВД России "Сасовский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") в отношении жителя Сасовского района, который в вечернее время 13 августа 2019 года примерно в 19:00, находясь в районе дома 17 по ул. Однодворской села Гавриловское Сасовского района, используя в качестве орудия деревянную палку, причинил боль и увечье своей собаке по кличке Мухтар в виде переломов нижней челюсти и правой грудной конечности в области предплечья", - уточнили в прокуратуре.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее рязанские зоозащитники сообщили в соцсетях об избиении пса по кличке Мухтар. Неравнодушные люди занялись лечением собаки, а позже нашли ей новых хозяев.

Теги
РоссияРязанская область
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