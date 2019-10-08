СМИ: пилота F-16 в Бельгии попытались ослепить лазером во время посадки

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Пилота бельгийского истребителя F-16 во вторник пытались ослепить лазером, когда он совершал полет в районе авиабазы Кляйн-Брогель на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал RTL.

По его информации, инцидент произошел над провинцией Лимбург, пилот смог совершить посадку на авиабазе, пострадавших и материального ущерба нет. Местная полиция начала расследование и обратилась через СМИ и соцсети к гражданам с призывом предоставить информацию о виновнике инцидента.

База Кляйн-Брогель является крупнейшей авиабазой НАТО в Бельгии и является одной из баз в Европе, где хранятся американские атомные авиабомбы. В связи с этим объект регулярно становится мишенью для различных акций протеста пацифистов.

Инциденты с попытками ослепления пилотов гражданских и военных самолетов лазером периодически происходят в Бельгии. В 2018 году в Бельгии впервые был осужден хулиган, также пытавшийся ослепить пилота военного самолета. Он приговорен к условному тюремному сроку и штрафу в €1200.

Самолеты F-16 составляют основу ВВС Бельгии, которая уже подписала контракт с США на их замену к 2025 году на F-35.