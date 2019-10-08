На территории ТЭЦ в Хабаровске произошел пожар

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на ТЭЦ в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Станция работает в штатном режиме, технологический процесс нарушен не был.

По уточненным данным, произошло возгорание трансформатора дробильного корпуса топливно-транспортного цеха. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Распространения огня удалось избежать. В ликвидации возгорания и его последствий принимали участие 36 человек личного состава и 10 единиц техники.

Сообщение о возгорании на территории ТЭЦ-1 в Хабаровске поступило в пожарно-спасательную службу в 17:50 (10:50 мск) 8 октября. Пожару присвоили повышенный ранг.