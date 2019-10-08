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В колонии под Брянском умер заключенный

Как сообщили в региональном управлении СК, причиной смерти стали травмы внутренних органов

ТАСС, 8 октября. Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело в связи со смертью осужденного в колонии-поселении № 3 города Сураж, которая наступила от травм внутренних органов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, в ночь на 6 октября 33-летний осужденный пожаловался на боли в области брюшной полости, сотрудники колонии вызвали бригаду медиков. Мужчина умер в машине скорой помощи. "Причиной смерти явились травмы внутренних органов", - отметили в пресс-службе.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи выясняют обстоятельств происшедшего.

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РоссияБрянская область
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