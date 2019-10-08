В Туле трое военных получили сроки за хищение имущества Минообороны на 26,9 млн рублей

ТАСС, 8 октября. Тульский гарнизонный военный суд признал виновными троих военнослужащих, совершивших хищение вверенного им имущества Минообороны РФ. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере")", - говорится в сообщении СК. По оценкам экспертов, Минобороны РФ причинен ущерб на общую сумму более 26,9 млн рублей.

Согласно материалам следствия, в 2014 году подполковник Михаил Райский, являясь начальником вещевой службы войсковой части №55599, неоднократно направлял в вещевую службу Западного военного округа заявки на получение имущества, якобы необходимого для обеспечения увольняемых военнослужащих. Майор запаса Михаил Курьянов, состоящий в должности начальника вещевой службы войсковой части №33842, получал это вещевое имущество и по указанию Райского передавал сторонним лицам. Старший прапорщик запаса Роман Полунин, исполнявший обязанности начальника склада вещевого имущества войсковой части №55599, вносил несоответствующие действительности сведения о поступлении похищенного имущества на склад части.

По решению суда Райский получил 2 года колонии и штраф 200 тыс. рублей, Курьянов - 1 год 10 месяцев и штраф 200 тыс. рублей, Полунин - 1,5 года и штраф 150 тыс. рублей.