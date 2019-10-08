Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Омске горит склад с хозтоварами

Площадь пожара составляет более 500 кв. м

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожар на складе с хозяйственными товарами произошел во вторник в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения склад, где находятся хозтовары, был охвачен огнем на площади более 500 кв. м", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожар тушат почти 60 человек, используется 14 единиц техники.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, вокруг горящего склада располагаются другие склады и нежилые здания.

В новость внесены изменения (18:15 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
В отношении экс-главы управления образования Казани возбудили дело о взяточничестве
По этому делу также проходит его подчиненная
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС