В Омске горит склад с хозтоварами

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожар на складе с хозяйственными товарами произошел во вторник в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения склад, где находятся хозтовары, был охвачен огнем на площади более 500 кв. м", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожар тушат почти 60 человек, используется 14 единиц техники.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, вокруг горящего склада располагаются другие склады и нежилые здания.

В новость внесены изменения (18:15 мск) - добавлены подробности.