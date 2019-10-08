В Сочи перед судом предстанет застройщик по делу о мошенничестве на 370 млн рублей

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 370 млн рублей в отношении застройщика самостроя на берегу моря в Сочи. Дело направлено в суд, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Сочи, обвиняемого в продаже квартир в незаконно возведенном на берегу Черного моря многоквартирном доме. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Реализовал 78 гражданам квартиры на сумму более 370 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет о доме на улице Белорусской в Адлерском районе Сочи, он возводился без разрешительных документов. У фигуранта дела были сообщники, в том числе из числа родственников, пятеро объявлены в международный розыск. Продажи квартир в доме после вмешательства правоохранителей прекращены. Некоторым потерпевшим возместили ущерб. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму, превышающую ущерб.