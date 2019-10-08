Пострадавшая в ходе нападения в парижской префектуре выписана из госпиталя

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудница парижской префектуры, получившая ранения в результате совершенного ее коллегой нападения, выписана из больницы. Об этом во вторник сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Наша коллега вышла из госпиталя, она в порядке", - отметил он.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что 1,5 года назад преступник принял ислам. По словам прокурора, он склонялся к экстремистским взглядам под влиянием радикальных проповедников.