Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

ТАСС, 9 октября. Вулканологи зафиксировали в среду выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч на высоту до 6,5 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Пепловый выброс поднялся до 6,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации. По данным KVERT, с учетом ветра пепловый шлейф распространился на расстояние 20 км к востоку от вулкана.

Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 метра. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.