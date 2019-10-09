Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области. Один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В 01:00 местного времени (00:00 мск) 18-летний парень на ВАЗ-2106 - принадлежит его отцу, права есть - в Михайловке не справился с управлением и врезался в дерево. Погиб сам, его 18-летний товарищ и еще две сестры, одна из которых несовершеннолетняя - 2003 года рождения. В больнице находится один 18-летний парень с переломами", - говорится в сообщении.